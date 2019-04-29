شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليابان بالقاهرة: الدنيا ربيع والجو بديع..ولكن لا تفرطوا فى أكل الفسيخ يا مصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه ماساكي نوكي سفير اليابان بالقاهرة، رسالة تهنئة للمصريين، بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع.

وسجل نوكى، فيديو له نشره على مواقع التواصل الاجتماعى قال فيه: الدنيا ربيع والجو بديع، معبرًا عن سعادته بوجوده فى مصر منذ 8 أشهر، حيث تعرف على الكثير من الأصدقاء، وعاداتهم واحتفالاتهم.

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وأضاف نوكى: تهانئى القلبية للأقباط بعيد القيامة المجيد، وللشعب المصرى كله بعيد شم النسيم الذى هو عادة قديمة منذ أيام الفراعنة، فأتمنى لكم عيدًا سعيدًا ولكن لا تفرطوا فى تناول الفسيخ.