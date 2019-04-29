السودان... المجلس العسكري الانتقالي يوجه بفتح الجامعات واستئناف الدراسة بعد انقطاعها 4 أشهر

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وجاء ذلك ضمن مخرجات الاجتماع الـ 11 للمجلس العسكري الانتقالي، بحسب وكالة (سونا) للأنباء السودانية.
© REUTERS / UMIT BEKTAS
وذكرت وكالة "سونا" السودانية وقتها أن "وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم أصدرت قرارا بتعطيل الدراسة في جميع مدارس الولاية (الثانوية والأساسية ورياض الأطفال) بالمنهجين الوطني والأجنبي اعتبارا من يوم الأحد 23-12-2018 إلى حين إشعار آخر".
ويشهد السودان، منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، احتجاجات شبه يومية تفجرت في بادئ الأمر بسبب زيادات في الأسعار ونقص في السيولة، لكن سرعان ما تطورت إلى احتجاجات ضد حكم البشير القائم منذ ثلاثة عقود.
ورغم خضوع البلاد لحالة الطوارئ منذ 22 من فبراير/ شباط الماضي، إلا أن ذلك لم يقف حائلا في وجه المواكب الاحتجاجية التي تُنظم في البلاد أسبوعيا.
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