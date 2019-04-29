عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365
بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الإثنين، سبل تعزيز التعاون بين بلاده والولايات المتحدة، خصوصا في المجالات العسكرية.
جاء ذلك خلال لقائه قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث ماكينزي، حسبما أفاد بيان للديوان الملكي، تلقت الخليج 365 نسخة منه.
وقال البيان إن اللقاء، الذي جرى في قصر الحسينية بالعاصمة عمان، تناول سبل تعزيز التعاون بين الأردن والولايات المتحدة، خصوصا في المجالات العسكرية.
كما تطرق اللقاء إلى "التطورات الإقليمية الراهنة، وجهود الحرب على الإرهاب، ضمن استراتيجية شمولية".
ولم يشر البيان إلى موعد وصول المسؤول العسكري الأمريكي للمملكة ومدة زيارته لها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر عاهل الأردن يبحث تعزيز التعاون العسكري مع الولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.