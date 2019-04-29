عاهل الأردن يبحث تعزيز التعاون العسكري مع الولايات المتحدة

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الإثنين، سبل تعزيز التعاون بين بلاده والولايات المتحدة، خصوصا في المجالات العسكرية.

جاء ذلك خلال لقائه قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث ماكينزي، حسبما أفاد بيان للديوان الملكي، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

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وقال البيان إن اللقاء، الذي جرى في قصر الحسينية بالعاصمة عمان، تناول سبل تعزيز التعاون بين الأردن والولايات المتحدة، خصوصا في المجالات العسكرية.

كما تطرق اللقاء إلى "التطورات الإقليمية الراهنة، وجهود الحرب على الإرهاب، ضمن استراتيجية شمولية".

ولم يشر البيان إلى موعد وصول المسؤول العسكري الأمريكي للمملكة ومدة زيارته لها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.