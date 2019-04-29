الجيش الإسرائيلي يفتش منازل فلسطينية شمالي الضفة الغربية

جنين/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365

داهم الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بلدة فلسطينية، شمالي الضفة الغربية، وشرع بأعمال تفتيش لعدد من المنازل والمحال التجارية، بدعوى البحث عن منفذ عملية إطلاق نار وقعت بالقرب من المكان.

وقال شهود عيان لوكالة الخليج 365، إن الجيش الإسرائيلي اقتحم بلدة "بير الباشا" جنوبي مدينة جنين، وشرع بعملية تفتيش منازل ومحال تجارية.

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وأضاف الشهود، إن القوات حققت ميدانيا مع عدد من المواطنين، وأغلقت بعض الطرقات داخل البلدة.

وأوضح الشهود، أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي تقوم بتمشيط محيط البلدة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب، أن قواته أطلقت النار تجاه فلسطينييْن اثنين، شمالي الضفة الغربية، ما أدى لإصابة أحدهما، فيما لاذ الآخر بالفرار.

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