شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه من وزير الحرس الوطني بخصوص مدير وموظفين قصّروا بصيانة ونظافة المدن السكنية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجه الأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني، باستبدال مدير إحدى الإدارات السكنية ومجموعة من موظفي الإدارة. وأرجع السبب في استبدال الموظفين إلى مخالفاتهم للأنظمة، وتقصيرهم في أعمال الصيانة والنظافة بالمدن السكنية.

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