شكرا لقرائتكم خبر عن «الزكاة والدخل»: غداً آخر موعد لتقديم إقرارات الزكاة وضريبة الدخل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن آخر موعد للمنشآت الخاضعة للزكاة وضريبة الدخل، لتقديم الإقرارات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م، هو يوم غدٍ الثلاثاء 25 شعبان 1440هـ الموافق 30 أبريل 2019م.

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وحثت الهيئة جميع المكلفين على تقديم إقراراتهم بحد أقصى في هذا التاريخ وسداد المستحقات بموجبها قبل نهاية هذه المهلة حتى يتسنى لها منحهم التسهيلات والشهادات المطلوبة في الوقت المناسب لتمكينهم من إنهاء إجراءاتهم وصرف مستحقاتهم وعدم تعرضهم للغرامات وإجراءات التحصيل النظامية.

وأتاحت الهيئة العامة للزكاة والدخل مؤخراً الشهادة الفورية التي يمكن للمنشآت الحصول عليها عن طريق البوابة الإلكترونية للهيئة gazt.gov.sa ضمن المنظومة المتكاملة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها لمختلف المنشآت لتسهيل تقديم الإقرارات الزكوية والضريبية وتبسيط إجراءات حصولهم على الخدمة وتسريع تنفيذها، وذلك من خلال أكثر من 59 خدمة وفرتها الهيئة على بوابتها الإلكترونية.

وتعد الهيئة العامة للزكاة والدخل الجهة المسؤولة عن جباية الزكاة والضريبة، وحلقة الوصل بين دافعي الزكاة ومستحقيها من المستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي، حيث تقوم الهيئة العامة للزكاة والدخل بتحويل مبالغ الزكاة التي تجبيها من المنشآت إلى حسب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي أولاً بأول للصرف منه على مستحقي الزكاة الشرعية المسجلين لدى وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.