شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. اعتماد حركة نقل قيادات ووكلاء مدارس «تعليم جدة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، اعتماد حركة نقل قيادات ووكلاء مدارس“تعليم جدة”، حيثشملت حركة النقل 324 قائدا ووكيلا. وستكون مباشرة المنقولين للمرحلة الابتدائية من يوم الأربعاء 1440/8/26هـ والمرحلتين المتوسطة والثانوية من يوم الأحد 1440/8/30هـ. للاطلاع على الحركة بالأسماء من خلال هذا الرابط

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