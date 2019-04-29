شكرا لقرائتكم خبر عن تطور جديد في قضية «حميدان التركي».. الأمل يتجدد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف نجل حميدان التركي السجين السعودي بالولايات المتحدة الأمريكية، عن تحديد جلسة جديدة لوالده أمام لجنة الإفراج المشروط “البرول”، وذلك يوم الاثنين المقبل السادس من مايو.
وعبر تركي حميدان التركي في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” عن تجدد الأمل لديهم في أن يتحقق الفرج لوالده خلال هذه الجلسة.
من جهتها، قالت ابنة السجين لمى التركي، إن والدها سيمثل أمام اللجنة للمرة الثانية بدون محاميه، مشيرة إلى أن السبل القانونية أمامه باتت ضئيلة، سائلة المولى عز وجل أن يسدد كلمة والدها ويقوي حجته أمام اللجنة، ويكتب له الفرج من حيث لا يحتسب.
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