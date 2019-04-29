انت الان تتابع صندوق النقد: تمويل إضافي للسودان في حالة واحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المجلس العسكري السوداني

قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن الصندوق يواصل تقديم الدعم الفني والسياسي للسودان، لكنه لا يستطيع تقديم تمويل إضافي بسبب المتأخرات، وإن المجلس العسكري السوداني لم يتواصل مع صندوق النقد الدولي بشأن ديون البلاد، لكن الصندوق واصل تعامله مع السلطات السودانية بعد الاضطرابات السياسية، مضيفا: "نتواصل مع السودان ونقدم لهم المساعدة الفنية والدعم السياسي، ولا يمكننا تزويدهم بالتمويل لأنهم ما زالوا يتحملون متأخرات، وإلى أن يعالجوا مشكلة المتأخرات، لا يمكننا تزويدهم بإقراض إضافي بموجب لوائحنا".

من ناحية أخرى، دعا اتحاد المهنيين في السودان، القوى الرئيسية للحراك الشعبي إلى مساندة إضراب ضباط الشرطة الذي انطلق أمس الأحد، ولمدة يوم واحد، بهدف تصحيح المسار الشرطي، مضيفا: "بدأ إضراب الشرطة من رتبة نقيب فما دونها، بهدف تنظيف الشرطة من سيطرة بقايا النظام البائد، ومحاسبة كل من تورط في فتح مخازن الشرطة