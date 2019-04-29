انت الان تتابع بعد أزمته النفسية.. تطور في الوضع الصحي للبشير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
الرئيس السوداني السابق عمر البشير
كشف مصدر سوداني مطلع، أمس الأحد، أهم المستجدات والتطورات في الوضع الصحي للرئيس السوداني السابق عمر البشير، القابع في سجن كوبر المركزي شمالي الخرطوم، قائلا إن البشير حاليا في حالة صحية مستقرة، بعد تعرضه لوعكة سابقة بسبب الحالة النفسية التي أصيب بها جراء شعوره بأنه تعرض للخيانة من جانب رفاقه في السلاح، إذ أن البشير شكا من تعرضه للخيانة والخذلان من ضباط كبار في الجيش والأمن والمخابرات، وأسماء الضباط التي ذكرها البشير "هي حاليا خارج المشهد السياسي في البلاد"، وذلك حسبما نقل موقع "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام سودانية.
وقالت وسائل إعلام سودانية، مساء أول من أمس السبت، إن الرئيس السوداني السابق عمر البشير بكى بحرقة، داخل محبسه في سجن كوبر السوداني، ووفقا لصحيفة "الركوبة" السودانية، فإن البشير بكى بحرقة عندما سمع من يناديه بـ"الرئيس المخلوع".ونقلت الصحيفة السودانية عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن "ما يتسرب من أخبار عن
وقالت وسائل إعلام سودانية، مساء أول من أمس السبت، إن الرئيس السوداني السابق عمر البشير بكى بحرقة، داخل محبسه في سجن كوبر السوداني، ووفقا لصحيفة "الركوبة" السودانية، فإن البشير بكى بحرقة عندما سمع من يناديه بـ"الرئيس المخلوع".
ونقلت الصحيفة السودانية عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن "ما يتسرب من أخبار عن ما يجري داخل سجن كوبر حول البشير، وبعض رموز النظام المعتقلين شبه مؤكد، لكن مصدر تسربها ليس من الضباط أو العاملين في السجن، بل أهالي وأقارب المعتقلين".
وأشارت المصادر، إلى تدهور صحة البشير بسبب الاكتئاب الشديد الذي تعرض له عقب دخوله السجن، وهو لا يزال حتى الآن لا يصدق أنه سجين. (التفاصيل)
اقرأ أيضا|
حميدتي يرد على المشككين في اعتقال البشير
لماذا مُنِعَ تصوير عمر البشير في السجن؟
«العسكري السوداني»: البشير طلب إبادة ثلث الشعب
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أزمته النفسية.. تطور في الوضع الصحي للبشير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.