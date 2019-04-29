انت الان تتابع بعد أزمته النفسية.. تطور في الوضع الصحي للبشير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس السوداني السابق عمر البشير

كشف مصدر سوداني مطلع، أمس الأحد، أهم المستجدات والتطورات في الوضع الصحي للرئيس السوداني السابق عمر البشير، القابع في سجن كوبر المركزي شمالي الخرطوم، قائلا إن البشير حاليا في حالة صحية مستقرة، بعد تعرضه لوعكة سابقة بسبب الحالة النفسية التي أصيب بها جراء شعوره بأنه تعرض للخيانة من جانب رفاقه في السلاح، إذ أن البشير شكا من تعرضه للخيانة والخذلان من ضباط كبار في الجيش والأمن والمخابرات، وأسماء الضباط التي ذكرها البشير "هي حاليا خارج المشهد السياسي في البلاد"، وذلك حسبما نقل موقع "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام سودانية.

وقالت وسائل إعلام سودانية، مساء أول من أمس السبت، إن الرئيس السوداني السابق عمر البشير بكى بحرقة، داخل محبسه في سجن كوبر السوداني، ووفقا لصحيفة "الركوبة" السودانية، فإن البشير بكى بحرقة عندما سمع من يناديه بـ"الرئيس المخلوع".ونقلت الصحيفة السودانية عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن "ما يتسرب من أخبار عن