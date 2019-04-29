انت الان تتابع 2000 سجين يضربون عن الطعام في السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

السودان - صورة أرشيفية

أضرب أكثر من 2000 سجين محكومين بقضايا مخدرات عن الطعام بسجن الهدى غرب أم درمان، مطالبين المجلس العسكري الانتقالي بالتدخل للتخفيف من عقوباتهم. وحسبما أفاد مصدر لموقع "السوداني"، فإن السجناء أضربوا عن الطعام، منذ يوم الجمعة الماضي، وواصلوا إضرابهم حتى وجبة عشاء أمس الأحد، رغم تدخل سلطات السجن وطلبها منهم العدول عن الإضراب، مؤكدا أن مطالب المضربين عن الطعام اقتصرت على ترتيب زيارة لنائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي".

وذكر المصدر أنه المضربين يستهدفون إطلاع حميدتي على أوضاعهم وسماع قضاياهم لتخفيف العقوبات القضائية الصادرة بحقهم في عهد حكومة المؤتمر الوطني السابقة، مشيرا إلى أن كثيرا منهم محكوم عليهم بالسجن المؤبد (20 عاما).ودعا اتحاد المهنيين في السودان، القوى الرئيسية للحراك الشعبي إلى مساندة إضراب ضباط الشرطة الذي