الان تتابع أغرب حكم في تاريخ القضاء الأمريكي ضد سيدة متهمة بـ”مخدرات” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
أصدر قاضي أمريكي في ولاية أيداهو، حكما غريبا على سيدة اتهمت بالاحتيال للحصول على مخدرات من المستشفى الذي كانت تعمل به.
وبحسب موقع ياهو نيوز الأمريكي، أوضح أن الحكم هو الأغرب في تاريخ القضاء الأمريكي، مشيرًا إلى أن العقاب تمثل في بقائها تحت المراقبة الشرطية لمدة 3 سنوات وعدم مغادرتها المدينة، إضافة إلى ارتداء سوار معلق بها طوال الوقت، لمنعها من تعاطي المخدرات، لفترة قد تصل حتى نهاية عمر المرأة.
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