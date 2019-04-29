في انتخابات إسبانيا.. كيف فاز 5 معتقلين بمقاعد النواب؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي فاز الزعيم الاشتراكي الإسباني بيدرو سانشيز في الانتخابات التشريعية، بعد حصول حزبه على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان لكن من دون أن يحقق الغالبية المطلقة.

وقال سانشيز لأنصاره المبتهجين من شرفة مقر الحزب: فاز الاشتراكيون في الانتخابات ومعهم فاز المستقبل وخسر الماضي".

وقال سانتشيز إنه سيسعى إلى تشكيل حكومة موالية لأوروبا وإن الشرط الوحيد لتشكيل الحكومة يتمثل في احترام الدستور وتعزيز العدالة الاجتماعية، مضيفًا أنه لن يضع قيودا على محادثات تشكيل الحكومة.

5 معتقلين

وفي مفارقة تعكس قوة الحركة الاحتجاجية التي يقودها إقليم كتالونيا الساعي للانفصال عن إسبانيا، انتخب 5 انفصاليين كتالونيين معتقلين ويخضعون للمحاكمة في مدريد، نوابا، في الانتخابات الإسبانية التي فاز بها الاشتراكيون.

والمعتقلون الخمسة يخضعون حاليا للمحاكمة، بسبب دورهم في محاولة انفصال كاتالونيا عام 2017.

ومن بين هؤلاء نائب رئيس حكومة كتالونيا السابق أوريول خونكيراس، المتهم الرئيسي في المحاكمة التي بدأت في 12 فبراير، وهو يواجه عقوبة بالحبس قد تصل إلى 25 عاما في حال إدانته بالتمرد وإساءة استخدام الأموال العامة في استفتاء العام قبل الماضي.

وانتخب خونكيراس نائبا بصفته زعيما لحزب "اليسار الجمهوري" الكتالوني، بينما انتخب المسؤول السابق عن العلاقات الخارجية في حكومة كتالونيا راوول روميفا كسيناتور.

الحركة الانفصالية

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كما تم انتخاب 3 معتقلين انفصاليين آخرين، هم يوردي سانشيز ويوردي تورول وجوسيب رول، أعضاء حزب "معا من أجل كتالونيا"، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وحصلت الأحزاب الانفصالية الكاتالونية على 22 من أصل 350 مقعدا في البرلمان، فيما يعد انتصارا للحركة الاحتجاجية.

ويمكن للكتلة الكتالونية لها أن تؤدي دورا رئيسيا في المشاورات المرتقبة، خصوصا أن الاشتراكي بيدرو سانشيز فاز في الانتخابات دون أن يتمكن من الحصول على الغالبية المطلقة وسيجبر بالتالي على بناء تحالفات مع أحزاب أخرى للتمكن من الحكم.

نتائج الانتخابات

وهيمنت عناوين "الهزيمة الانتخابية التاريخية" التي مني بها المحافظون في "حزب الشعب" على عناوين الصحف، مقابل "انتصار الاشتراكيين بزعامة بيدرو سانشيز"، وبتقدم شعبوي للمرة الأولى على الصعيد الوطني، باقتحام حزب "بوكس" (يصنف قوميا متعصبا) البرلمان بنحو 10.3 في المائة، رغم توقع قياداته تحقيق نحو 12 في المائة من نسبة نحو 75 في المائة ممن توجهوا إلى صناديق الاقتراع أمس الأحد، بحسب ما سجلته لجنة الانتخابات في مدريد.

حقق إذا اليمين الشعبوي، بزعامة سانتياغو أباسكال، تقدما حوّل الحزب إلى قوة خامسة في برلمان إسبانيا، باحتلاله 24 مقعدا من أصل 350. لكنه انتصار قابلته هزيمة غير مسبوقة في معسكر يمين الوسط، بتراجع مقاعده من 137 إلى 66 مقعدا، فقد حصل فقط على تأييد نحو 4.3 ملايين مقترع، وهو تراجع من نحو 8 ملايين صوتوا له في الانتخابات السابقة.

وإلى جانب تحقيق حزب "المواطنين" 57 مقعدا، فإنه حتى لو تحالف مع اليمين المتشدد، فلن يضمن المعسكر سوى 147 مقعدا، وهي غير كافية لتحقيق أغلبية لتشكيل حكومة.

ووصف زعيم المحافظين، بابلو كاسادو، هذه الانتخابات بأنها "أسوأ نتيجة على الإطلاق"، أن الاشتراكيين وحدهم، بنتيجة نحو 123 مقعدا، سيكونون الأقرب إلى جمع أغلبية مطلقة من 176 مقعدا لتشكيل الحكومة.

والمؤشرات كلها تشير إلى أن بيدرو سانشيز، الذي حقق ما عجز عنه الباقون، هو المؤهل لجمع الأغلبية، وإن كانت التحليلات الأولية تقول بالطبع إنه "أمر لن يكون سهلا بسبب تعقيدات من يحتاج إلى تأييدهم لتشكيل أغلبية القاعدة البرلمانية".