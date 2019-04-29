لماذا انسحبت قوات إيران من دير الزور؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي في خطوة مفاجئة، انسحبت القوات الإيرانية المتواجدة في سوريا، من منطقة دير الزور وف تقارير إعلامية.

وكشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، اليوم الاثنين، عن إخلاء إيران مواقعها في محافظة دير الزور شرقي سوريا، وذلك بعد أن حلَّقت طائرة مجهولة في سماء المنطقة.

وبحسب ما نقلته الصحيفة عن مصادر محلية، فإن طائرة مجهولة -لا روسية ولا إيرانية ولا سورية- حلَّقت في سماء المنطقة 30 دقيقة، وعلى أثر ذلك أخلت القوات الإيرانية مقرها الرئيس في دير الزور أمس.

وأوضحت أن الطائرة لم تنفذ أي هجمات، لكنها حلَّقت في سماء المنطقة ثم غادرت، دون أن تتعرض لأي إطلاق نار من قِبل القوات الإيرانية الموجودة هناك.

Advertisements

يشار إلى أن المليشيات الإيرانية تنتشر في عدة مناطق جنوبي سوريا وشرقيها، ومنها منطقة السيدة زينب بدمشق، وفي ريفي حلب الجنوبي وحماة الشرقي، وفي دير الزور.

وتسعى طهران إلى تأمين الطريق البري الواصل بين إيران وبيروت، وضمان وصول الإمدادات العسكرية إلى مليشياتها عن طريق معبر البوكمال- القائم، وكذلك تحقيق حلمها (ما يسمى الهلال الشيعي) عن طريق نشر التشيع في جميع المناطق التي تسيطر عليها.

وتشارك القوات الإيرانية مع روسيا و"حزب الله" اللبناني في دعم نظام بشار الأسد عسكرياً، إذ تشن غارات وعمليات عسكرية تستهدف المعارضة المسلحة ومدنيين، وهو ما أدى إلى مقتل مئات الآلاف.