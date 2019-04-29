- 1/3
- 2/3
- 3/3
اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي في خطوة مفاجئة، انسحبت القوات الإيرانية المتواجدة في سوريا، من منطقة دير الزور وف تقارير إعلامية.
وكشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، اليوم الاثنين، عن إخلاء إيران مواقعها في محافظة دير الزور شرقي سوريا، وذلك بعد أن حلَّقت طائرة مجهولة في سماء المنطقة.
وبحسب ما نقلته الصحيفة عن مصادر محلية، فإن طائرة مجهولة -لا روسية ولا إيرانية ولا سورية- حلَّقت في سماء المنطقة 30 دقيقة، وعلى أثر ذلك أخلت القوات الإيرانية مقرها الرئيس في دير الزور أمس.
وأوضحت أن الطائرة لم تنفذ أي هجمات، لكنها حلَّقت في سماء المنطقة ثم غادرت، دون أن تتعرض لأي إطلاق نار من قِبل القوات الإيرانية الموجودة هناك.
يشار إلى أن المليشيات الإيرانية تنتشر في عدة مناطق جنوبي سوريا وشرقيها، ومنها منطقة السيدة زينب بدمشق، وفي ريفي حلب الجنوبي وحماة الشرقي، وفي دير الزور.
وتسعى طهران إلى تأمين الطريق البري الواصل بين إيران وبيروت، وضمان وصول الإمدادات العسكرية إلى مليشياتها عن طريق معبر البوكمال- القائم، وكذلك تحقيق حلمها (ما يسمى الهلال الشيعي) عن طريق نشر التشيع في جميع المناطق التي تسيطر عليها.
وتشارك القوات الإيرانية مع روسيا و"حزب الله" اللبناني في دعم نظام بشار الأسد عسكرياً، إذ تشن غارات وعمليات عسكرية تستهدف المعارضة المسلحة ومدنيين، وهو ما أدى إلى مقتل مئات الآلاف.
كانت هذه تفاصيل خبر لماذا انسحبت قوات إيران من دير الزور؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر العربية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.