دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة مستخدمو النسخة التجريبية من ويندوز 10 سيبدؤون تلقي اشعارات أندرويد على أجهزتهم

بعد إطلاقها ميزة وتطبيق Your Phone على ويندوز لدعم تطبيقات أندرويد، قامت مايكروسوفت بتحديث الخدمة وطرحها لمستخدمي النسخة التجريبية (Windows Insider) ليتسنى لهم رؤية اشعارات تطبيقاتهم المختلفة على أجهزة الحاسوب عند اقترانها مع نظام ويندوز.

وعند اقتران الهاتف مع جهاز الحاسوب، فإن اشعارات التطبيقات المختلفة ستبدأ بالظهور ضمن اشعارات سطح المكتب، ليتمكن المستخدم من رؤية الرسائل والتنبيهات وغيرها، كما يمكن حذف الاشعارات وبالطبع ستحذف الاشعارات عن الهاتف أيضًا في هذه الحالة. لكن الشيء الذي لم تقدمه مايكروسوفت على الميزة حتى الآن هو عدم إتاحة المستخدم للرد على الاشعارات والرسائل عن طريق الحاسوب.

وللاستمتاع بهذه الميزة، فإن المستخدم عليه أن يملك هاتف أندرويد مع نظام تشغيل نوغا 7.0 وأعلى وجهاز مع ذاكرة رام بسعة 1 جيجا بايت على أقل تقدير.

التدوينة مستخدمو النسخة التجريبية من ويندوز 10 سيبدؤون تلقي اشعارات أندرويد على أجهزتهم ظهرت أولاً على عالم التقنية.