دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة اختفاء تطبيق ES File Manager من قوقل بلاي وربما يتعلق الأمر بفضيحة DO Global

© Tech World قدمت بواسطة اختفاء تطبيق ES File Manager من قوقل بلاي وربما يتعلق الأمر بفضيحة DO Global

بالأمس قامت شركة قوقل بحظر شركة تطوير التطبيقات الصينية DO Global من متجر قوقل بلاي، وذلك بعد فضيحة الشركة المتعلقة بارتكابها عمليات احتيال على المستخدمين، والمتمثلة في عملية النقر التلقائي على الإعلانات نيابة عنهم، مما استدعى من قوقل بإزالة التطبيقات والحسابات التي تملكها DO Global، ويبدو أن تطبيق ES File Manager جزءًا من هذه الحملة المستمرة.

من ناحيته يُعدّ تطبيق ES File Manager أحد التطبيقات الشهيرة والتي يتوجّه إليها المستخدم بهدف إدارة ملفاته، وعلى الرغم من ان التطبيق مملوك فعليًا لشركة DO Global، إلّا أنه مُدرج تحت اسم مطور آخر “ES Global”، ناهيك عن عرض التطبيق وبشكل بارز على موقع DO Global الرسمي، وحقيقة الأمر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إدراج التطبيق تحت أسماء مطورين مختلفين، وهذا حقًا ما جعل التطبيث يتضائل خلال السنوات الأخيرة.

وخلال السنوان القليلة الماضية، شارك تطبيق ES File Explorer في خلافات أخرى تتعلق بالخصوصية، بحيث تم إرفاق التطبيق ببرامج إعلانات غير مرغوب فيها “Charging Boot” ولكن تم إزالتها بعد فترة، أخيرًا عندما تنتقل الآن إلى صفحة التطبيق من على متجر قوقل بلاي، فسوف ترى رسالة كالآتي “عذرًا، لم يتم العثور على عنوان URL المطلوب على هذا الخادم”، وإذا كنت تبحث عن بديل فإن كلٍ من تطبيق Files by Google وتطبيق Solid Explorer قادران على إنجاز المهمة وأكثر.

التدوينة اختفاء تطبيق ES File Manager من قوقل بلاي وربما يتعلق الأمر بفضيحة DO Global ظهرت أولاً على عالم التقنية.