دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع الإصدار القادم من هاتف iPhone XR يضم عدسات telephoto ظهر على التقنية بلا حدود.

أكدت أحدث التسريبات التي انطلقت مؤخراً على شبكة الإنترنت، على أن الإصدار الجديد من هاتف iPhone XR ينطلق لاحقاً هذا العام مع عدسات telephoto.

تسريبات جديدة جاءت عبر أحد موردي ابل في الصين، أكدت على أن الإصدار الجديد من هاتف iPhone XR ينطلق هذا العام بواحدة من المميزات التي قدمت من ابل في هاتفي iPhone XS و XS Max، حيث تقدم ابل في الإصدار الجديد من iPhone XR دعم التكبير البصري حتى مرتين.

كما أشارت التسريبات إلى أن الهاتف لن يأتي بالكثير من التغييرات في التصميم هذا العام، على أن يضم الهاتف إعدادات مزدوجة للكاميرة الخلفية بنفس تصميم الكاميرة في هاتفي iPhone XS و XS Max، حيث يأتي المستشعر الرئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل، مع مستشعر 12 ميجا بيكسل مميز بعدسات telephoto، ومن المتوقع أن تستخدم ابل المستشعرات التي تتوفر لديها بالفعل لخفض تكلفة إنتاج الإصدار القادم.

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من جانب أخر يأتي مستشعر الكاميرة الأمامية بدقة 12 ميجا بيكسل كبديل لمستشعر 7 ميجا بيكسل المميز للإصدار الحالي من هاتف iPhone XR، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول إصدارات ابل هذا العام من هواتف الأيفون.

المصدر

هذا الموضوع الإصدار القادم من هاتف iPhone XR يضم عدسات telephoto ظهر على التقنية بلا حدود.