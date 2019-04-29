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شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ محمد بن راشد: محور عمل الحكومة بالإمارات تحقيق السعادة وجودة الحياة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، فى حفل تكريم الفائزين بميدالية أبطال السعادة والإيجابية في دورتها الثانية، بحضور الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
وأكد الشيخ محمد بن راشد خلال حفل التكريم، أن دولة الإمارات رسّخت نموذجاً متقدماً في العمل الحكومي، محوره تحقيق سعادة الإنسان وتعزيز جودة الحياة في كافة المجالات، لإيمانها بأهمية هذه القيمة الإنسانية في تحفيز تطور المجتمعات وازدهار الدول.
وأضاف الشيخ محمد بن راشد: "التركيز على سعادة المتعاملين وتمكينهم من تحقيق تجربة خدمات متميزة، محور أساسي للتطوير الحكومى.. الجهات الحكومية الناجحة هي تلك التي تحفز موظفيها على تقديم أفضل ما لديهم وتعزز فيهم روح المبادرة الإيجابية وتشجعهم على ابتكار خدمات ترضي الناس وتسعدهم".
الشيخ محمد بن راشد يشارك فى تكريم الفائزين
حفل التكريم
يذكر أن الشيخ محمد بن راشد قد أعلن مؤخرا عن تدشين وزارة "اللامستحيل" فى الإمارات حيث أكد أنها تعد وزارة غير تقليدية، وسوف تعمل بدون وزير على أن يكون طاقمها من أعضاء مجلس الوزراء، فى ضوء ملفات وطنية مهمة وبناء أنظمة حكومية جديدة للمستقبل.
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