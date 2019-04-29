شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو: عودة أكثر من 1000 لاجئ إلى سوريا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الروسى للمصالحة بين الأطراف المتحاربة فى سوريا أن 1037 لاجئا عادوا إلى الأراضى السورية خلال الــ 24 ساعة الماضية، من بينهم 310 لاجئين (93 إمرأة و158 طفلا) عادوا من لبنان عن طريق معبرى (جديدة يابوس) و(تلكلخ) و727 شخصا (218 إمرأة و371 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر (نصيب).
وذكر بيان للمركز الروسى للمصالحة بين الأطراف المتحاربة فى سوريا اليوم الإثنين أن 26 نازحا عادوا - أيضا خلال الـــ 24 ساعة الماضية - إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل سوريا.
وأضاف البيان أن الجانب الروسى نفذ - خلال الــ 24 ساعة الأخيرة - عمليتين إنسانيتين، حيث تم من خلالهما توزيع حوالى 4.3 طن من المواد الغذائية، مشيرا إلى أن وحدات سلاح المهندسيين السورى قامت بتطهير الأراضى من الألغام على مساحة 2.9 هكتار.
كانت هذه تفاصيل خبر موسكو: عودة أكثر من 1000 لاجئ إلى سوريا خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.