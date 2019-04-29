شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية الجزائرى يمثل أمام المحكمة فى إطار تحقيقات فساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر تلفزيون النهار أن وزير المالية الجزائرى محمد لوكال مثل اليوم الاثنين أمام محكمة جزائرية في إطار تحقيقات تتعلق بالاشتباه في تبديد المال العام. ولم توجه اتهامات محددة للوكال الذى شغل من قبل منصب محافظ البنك المركزي وعين وزيرا للمالية قبل شهرين. Advertisements كما مثل أمام قاضى التحقيق في تيبازة غربي العاصمة الجزائر المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل ونجله.

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