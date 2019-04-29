شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى غرب جنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب اليوم الاثنين، شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى بالقرب من حاجز "دوتان" العسكرى جنوب شرق بلدة يعبد غرب جنين شمال الضفة الغربية. وأفاد مصدر أمنى فلسطينى بأن الشاب لم تعرف هويته ولا طبيعة إصابته، إلا أن رئيس بلدية يعبد سامر أبو بكر أكد أن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز، وأعلنت الجهة الجنوبية لبلدة يعبد "منطقة عسكرية مغلقة"، مشيرًا إلى انتشار مكثف لقوات الاحتلال بالقرب من الحاجز المذكور، إضافة إلى تواجد سيارات إسعاف إسرائيلية بالمكان.

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