شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى يستعيد السيطرة على معسكر "اليرموك " جنوبى طرابلس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن الجيش الوطنى الليبى، اليوم الاثنين، من استعادة السيطرة على معسكر "اليرموك " بطريق قصر بن غشير جنوبى (طرابلس) .
وأفادت قناة "العربية" الإخبارية، بأن كتائب "الوفاق " انسحبت إلى مقر الجوازات بمنطقة صلاح الدين ب(طرابلس).
وقال مسؤولون ليبيون، إن الجيش الوطنى كثف غاراته الجوية على العاصمة (طرابلس ) خلال اليومين الماضيين، لافتين إلى أن الغارات الجوية استهدفت لواء النواصي، فى منطقة "أبو سليم" التى تبعد حوالى 7 كيلومترات من وسط العاصمة الليبية، وبلدات خلة الفرجان وعين زارة والتويشة جنوبها .
وكانت قوات الجيش الليبي، قد قصفت فجر أمس الأحد، مواقع ميليشيا مسلحة تدعم حكومة "الوفاق " جنوب العاصمة (طرابلس).
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