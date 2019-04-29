عودة أكثر من ألف لاجئ سوري إلى أرض الوطن خلال الــ 24 ساعة الأخيرة

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موسكو — سبوتنيك. قال المركز في بيان له بهذا الشأن: "خلال الــ24 ساعة الماضية عاد 1037 لاجئا إلى الجمهورية العربية السورية من أراضي الدول الأجنبية، من بينهم 310 لاجئين (93 امرأة و158 طفلا) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ
© Sputnik . Firas al-Ahmad
بالإضافة إلى 727 شخصا (218 امرأة و371 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.
كما أفاد المركز أن هناك 26 نازحا عادوا خلال الـــ24 ساعة الماضية إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل البلاد.
وخلال 24 ساعة الماضية قام الجانب الروسي بتنفيذ عمليتين إنسانيتين حيث تم من خلالهما توزيع حوالي 4.3 طن من المواد الغذائية.
ووفقا للمركز، قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بتطهير الأراضي من الألغام على مساحة 2.9 هكتار في محافظتين.
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