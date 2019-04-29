بـ 3 الآف سجادة جديدة.. فرش المسجد النبوي وساحاته استعداد لـ"رمضان"

الرياض/ الخليج 365 أكملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، تغيير فرش سجاد المسجد النبوي، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك. ووفق صحيفة عكاظ السعودية، أكملت الرئاسة تغيير سجاد المسجد بفرش 3 آلاف سجادة. Advertisements فيما أفاد رئيس قسم السجاد بندر الحسيني بتغيير جميع السجاد بالحرم القديم والروضة الشريفة بسجاد جديد، إضافة إلى تغيير سجاد أقسام النساء وساحة السلام والساحة المواجهة لسلم (10) إضافة إلى ساحة البقيع ومقدمات التوسعات الشرقية والغربية والحصوة الأولى. وأشار إلى عمل الصيانة اللازمة وغسيل جميع السجاد في توسعات المسجد النبوي وفي السطح، وغسيل سجاد ساحات النساء الخارجية. وأضاف أنه تم استحداث سجاد مصنوع لاستيعاب أربعة صفوف وخدمة أكبر عدد من المصلين، في المسجد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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