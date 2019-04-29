تشاووش أوغلو يلتقي القادة التركمان في إربيل

أربيل/مازن ماجد أسعد بقال/الخليج 365
التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بمسؤولي الجبهة التركمانية العراقية والسياسيين التركمان في إربيل.
وبحسب مراسل الخليج 365، عقد تشاووش أوغلو لقاء مغلقا، مع القادة السياسيين في الجبهة التركمانية العراقية بمدينة إربيل.
وفي إطار الجولة التي يقوم بها تشاووش أوغلو في العراق، من المنتظر أن يلتقي برئيس وزراء حكومة إقليم شمال العراق نجيرفان بارزاني، ونائبه قباد طالباني ومستشار مجلس أمن الإقليم مسرور بارزاني.
ويوم أمس، زار تشاووش أوغلو العاصمة بغداد حيث التقى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ونظيره علي الحكيم، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ونواب عن المكون التركمان في البرلمان العراقي.
كما زار الوزير التركي، محافظة البصرة، والتقى محافظها أسعد العيداني.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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