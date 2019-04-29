إصابة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة

القدس/أسامة الغساني/الخليج 365-

أعلن الجيش الإسرائيلي، أن قواته أطلقت ظهر اليوم الاثنين، النار تجاه فلسطينييْن اثنين، شمالي الضفة الغربية، ما أدى لإصابة أحدهما، وفرار الآخر.

وقال الجيش في بيان مقتضب، نشره على حسابه بموقع تويتر إنه "تلقى معلومات عن عملية إطلاق نار في منطقة (مستوطنة) "تل دوتان"، وقام الجنود بالرد".

وأضاف:" أُصيب في الحادثة فلسطيني وتم اعتقاله، ولم تقع إصابات في صفوف الجنود، وتُجري قوات الجيش عمليات تمشيط في المنطقة كما تقوم بعملية مطاردة وراء مشتبه به ثان".

ولم يصدر بيان رسمي عن السلطات الفلسطينية، حول الحادثة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.