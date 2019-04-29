عباس يجدد رفضه استلام أموال الضرائب من إسرائيل منقوصة

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-

جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الإثنين، رفضه استلام أموال الضرائب (المقاصة) من إسرائيل، منقوصة.

وقال عباس، في كلمة له خلال ترأسه الاجتماع الأسبوعي للحكومة الفلسطينية، في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، إن "السلطة الفلسطينية مرت بأزمات مالية كثيرة، وهذه الأزمة الأقسى".

وأشار إلى أن إسرائيل "تحاول شرعنة الخصومات المالية، من أموال الضرائب، بكل الوسائل".

وتابع:" أول أمس التقى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، بوزير المالية الإسرائيلي لهذه الغرض، الموقف كما هو: لن نقبل خصم قرش واحد من أموالنا مهما كلفنا من ثمن".

وقال:" دفعنا في الأشهر الماضية 50 بالمئة من رواتب الموظفين، ونحاول أن ندفع 60 بالمائة مطلع الشهر القادم".

وأضاف:" إسرائيل بدأت بفتح حوار بهذا الأمر، موقفنا واضح: إذا تراجعت إسرائيل عن نقضها للاتفاقيات، فنحن على استعداد للتحاور معها وللعيش معهم كجيران لنا".

وأشار إلى أنه طلب من الدول العربية توفير "شبكة أمان مالية"، بقيمة 100 مليون دولار شهريًا، كـ"ديون"، تعاد بعد إعادة أموال المقاصة.

لكنه أضاف مستدركا:" لم يأت جواب بعد".

وتعاني السلطة الفلسطينية، من أزمة مالية حادة، بعد قرارها رفض استلام أموال المقاصة والضرائب، التي تجبيها إسرائيل نيابة عنها، ردا على قرار تل أبيب خصم 11 مليون دولار من العائدات، شهريا، اعتبارا من نهاية فبراير/ شباط الماضي، كإجراء عقابي على تخصيص مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.

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وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، يبلغ متوسطها الشهري (نحو 188 مليون دولار).

**صفقة القرن

وجدد الرئيس الفلسطيني رفضه للخطة الأمريكية للتسوية السياسة في الشرق الأوسط والمعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن".

وقال:" قلنا لهم (الولايات المتحدة) لن نقبل بنقل السفارة من تل أبيب للقدس، ونحن ضد صفقة القرن".

وتابع:" هناك من يدعونا لكي ننتظر، ننتظر ماذا؟ الشيء الأهم من صفقة القرن نفذ، ننتظر بعض الأشياء الأخرى حتى يكون النقاش حولها؟، الذي مضى هو الأهم".

وأشار الرئيس الفلسطيني إلى أن باب الحوار مع الإدارة الأمريكية ما يزال مفتوحا، "إذا ما تراجعت عن قرارها بشأن القدس واللاجئين، واعتبار منظمة التحرير منظمة إرهابية".



**المصالحة الفلسطينية

وعن المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، قال عباس:" قلنا لـ(حركة) حماس إننا نريد سلاح وسلطة شرعية واحدة في الضفة والقطاع، ولن نقبل بوجود ميلشيات مسلحة".

وأضاف إن حركة حماس "نقضت كل الاتفاقيات".

ومنذ عام 2007، يسود انقسام سياسي فلسطيني بين "فتح" و"حماس"، ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في إنهائه.

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