تشاووش أوغلو يلتقي مستشار مجلس أمن إقليم شمال العراق

أربيل / عارف يوسف / الخليج 365

التقى وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الإثنين، مستشار مجلس أمن إقليم شمال العراق، مسرور البارزاني، في إطار زيارة رسمية يجريها إلى العراق.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن تشاووش أوغلو زار صباح الإثنين الجبهة التركمانية، كما أجرى جولة في سوق القلعة بأربيل مركز الإقليم.

وعقب لقائه القادة السياسيين في الجبهة التركمانية العراقية بمدينة أربيل، اجتمع أوغلو مع مستشار مجلس أمن الإقليم ومرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لمنصب رئيس حكومة الإقليم، مسرور البارزاني.

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وفي إطار زيارته العراق، من المنتظر أن يلتقي تشاووش أوغلو في وقت لاحق رئيس وزراء حكومة إقليم شمال العراق نجيرفان بارزاني.

والأحد، وصل تشاووش أوغلو العاصمة بغداد، في إطار زيارة رسمية، التقى خلالها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ونظيره علي الحكيم، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ونواب عن المكون التركمان في البرلمان العراقي.

كما زار الوزير التركي، محافظة البصرة، الأحد، والتقى محافظها أسعد العيداني.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.