غزة.. "خيمة" تضامنا مع المعتقلين الفلسطينيين

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

افتتحت لجنة القوى الوطنية والإسلامية (تضم فصائل فلسطينية)، اليوم الاثنين، خيمة، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة، دعما للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وشارك في افتتاح الخيمة، العشرات من عائلات المعتقلين، وقيادات من فصائل فلسطينية مختلفة، إلى جانب عدد من المعتقلين السابقين.

وقال عماد الكفارنة، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في كلمة باسم اللجنة:" الحركة الأسيرة لا زالت تواجه الانتهاكات الإسرائيلية داخل السجون، حيث يخوض 4 أسرى إضرابا مفتوحا عن الطعام، واحدا منهم منذ 42 يوما".

وأضاف:" المضربون عن الطعام تراجع وضعهم الصحي، لكنهم لا زالوا مضربين حتّى تحقيق مطالبهم بوقف الاعتقال الإداري (بدون محاكمة) والإفراج عنهم".

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وطالب الكفارنة بضرورة "وجود ضغط وطني وشعبي وعربي من المتضامنين مع شعبنا لمواجهة جرائم الاحتلال بحق الحركة الأسيرة".

وحمّل إسرائيل، المسؤولية الكاملة عن "حياة المعتقلين المضربين عن الطعام"، مطالبا "لجنة الصليب الأحمر الدولية بالتدخل العاجل للكشف عن أماكن احتجازهم".

والمعتقلون المضربون عن الطعام، هم: حسام الرزة (61 عاماً)، ومحمد طبنجة (38 عاماً) وحسن العويوي (35 عاماً)، وعودة الحروب (32 عاماً).

ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية) وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى نحو 5700 معتقل.

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