عمادة خدمة المجتمع بجامعة الملك خالد تحتفل بتخرج 210 من طالبات الدبلومات التطبيقية

الخليج - سلمى القحطاني

برعاية معالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، احتفلت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بتخرج 210 من طالبات برامج الدبلومات التطبيقية بالعمادة، وذلك بحضور سعادة وكيلة جامعة الملك خالد لشؤون الطالبات الأستاذة الدكتورة خلود سعد أبو ملحة وعدد من منسوبات الجامعة والجهات الحكومية بمنطقة عسير، بمسرح المجمع الأكاديمي بلعصان.

وانطلق الحفل بالسلام الملكي وكلمة ترحيبية، ثم بدأت مسيرة الخريجات.

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كما قدمت مساعدة عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتورة عبير آل مداوي كلمة هنأت فيها الخريجات، وشكرت معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله ووكيل الجامعة للتطوير الأكاديمي والجودة الدكتور مرزن الشهراني وعميد العمادة الأستاذ الدكتور عمر علوان وجميع أعضاء هيئة التدريس بالكليات المشاركة بالتدريس في الدبلومات ومنسوبات العمادة من مستشارات ومن الهيئة الإدارية على كل الجهود والإسهامات في خدمة الجامعة والمجتمع.

تلا ذلك كلمة الخريجات قدمتها الطالبة نوف صالح محي، عبرت فيها عن بالغ سعادتهن بهذا اليوم وامتنانهن لكل من أسهم في نجاحهن.

وفي ختام الحفل كرمت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الأستاذة الدكتورة خلود أبو ملحة المتفوقات في جميع الدبلومات، ودعتهن لمواصلة مسيرتهن التعليمية والعملية وفق ما يخدمهن ويخدم وطنهن.