إنقاذ حياة عشريني بأربع عمليات جراحية بجدة

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زينة الفدح
تمكن فريق طبي جراحي بمستشفى الثغر العام بفضل الله من إنقاذ حياة مريض يبلغ من العمر 20 عاماً كان قد وصل إلى قسم الإسعاف و الطوارئ و هو يعاني من آلام شديدة بمنطقة البطن .
حيث أتضح بعد الكشف الطبي على المريض و إجراء الفحوصات اللازمة تبين أنه يعاني من إنفجار في الزائدة الدودية و صدمة انتائية و تجمع صديدي في الصفاق الداخلي و الخارجي و الصفاق الخلفي ، و أثناء العملية لاحظ الفريق الجراحي وجود تعفن في أنسجة البطن ، و غرغرينة متعفنة في المصران الأعور ، و أُجري للمريض أربع عمليات جراحية تكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد ،
و قد غادر المريض المستشفى و هو في صحة جيدة و عافية .
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