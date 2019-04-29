إنقاذ حياة عشريني بأربع عمليات جراحية بجدة

زينة الفدح

تمكن فريق طبي جراحي بمستشفى الثغر العام بفضل الله من إنقاذ حياة مريض يبلغ من العمر 20 عاماً كان قد وصل إلى قسم الإسعاف و الطوارئ و هو يعاني من آلام شديدة بمنطقة البطن .

حيث أتضح بعد الكشف الطبي على المريض و إجراء الفحوصات اللازمة تبين أنه يعاني من إنفجار في الزائدة الدودية و صدمة انتائية و تجمع صديدي في الصفاق الداخلي و الخارجي و الصفاق الخلفي ، و أثناء العملية لاحظ الفريق الجراحي وجود تعفن في أنسجة البطن ، و غرغرينة متعفنة في المصران الأعور ، و أُجري للمريض أربع عمليات جراحية تكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد ،

و قد غادر المريض المستشفى و هو في صحة جيدة و عافية .