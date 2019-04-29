- 1/2
- 2/2
الخليج - واس
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، خمسة فلسطينيين من محافظة بيت لحم، بينهم أسير محرر.
وأفادت مصادر أمنية ومحلية في بيت لحم “، أن قوات الاحتلال اعتقلت مثنى عبد القيسي، عقب دهم منزله في قرية بتير غربا،فيما اعتقلت من بلدة بيت فجار جنوبا أحمد صلاح طقاطقة، وعصام محمد حسن طقاطقة، وكريم سميح طقاطقة، والأسير المحرر ربيع علاء فخري طقاطقة، بعد دهم منازل ذويهم.
كانت هذه تفاصيل خبر #قوات_الاحتلال تعتقل خمسة فلسطينيين من محافظة بيت لحم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.