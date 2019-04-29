قوات_الاحتلال تعتقل خمسة فلسطينيين من محافظة بيت لحم

الخليج - واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، خمسة فلسطينيين من محافظة بيت لحم، بينهم أسير محرر.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية في بيت لحم “، أن قوات الاحتلال اعتقلت مثنى عبد القيسي، عقب دهم منزله في قرية بتير غربا،فيما اعتقلت من بلدة بيت فجار جنوبا أحمد صلاح طقاطقة، وعصام محمد حسن طقاطقة، وكريم سميح طقاطقة، والأسير المحرر ربيع علاء فخري طقاطقة، بعد دهم منازل ذويهم.