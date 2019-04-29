في عين هود بحيفا.. ما قصة عودة اليهود لعبادة العجل؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي نشرت مصادر إعلامية عبرية صباح اليوم الاثنين صورًا قالت إنها لمجموعة من اليهود عادوا لعبادة العجل الذهبي، في ذكرى انعتاق "بني إسرائيل" من العبودية لدى فرعون. بحسب تلك التقارير.

وذكرت المصادر أن مجموعة من اليهود داخل مستوطنة "عين هود" قرب حيفا المحتلة، حملوا عجلاً على شكل عجل ذهبي على أكتافهم، وسجدوا له، قبل حضور يهود من طائفة أخرى وأقدموا على حرق العجل.

ولم تتضح بعد دوافع قيامهم بهذا الفعل أو خلفياتهم، في الوقت الذي شن فيه يهود متدينون هجوماً لاذعاً على حاملي العجل واتهموهم بالعودة لعبادته، فيما قال آخرون إن المشهد عبارة عن مشهد فني وليس حقيقي.

يذكر أن حيفا هي من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، وتقع اليوم في لواء حيفا الإسرائيلي على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وتبعد عن القدس حوالي 158 كم إلى الشمال الغربي.

يبلغ عدد سكانها حوالي 272,181 نسمة إضافة إلى 300,000 يعيشون في الضواحي السكنية حول المدينة، مما يجعلها ثالث أكبر مدن البلاد حالياً بعد القدس وتل أبيب من حيث السكان، الذين يشكل اليهود منهم الغالبية، بينما يشكل العرب (مسيحيون ومسلمون) الأقلية بعد تهجير معظمهم في النكبة عام 1948.

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ويعود زمن استيطان البشر بالمنطقة إلى عشرات الآلاف من السنين حيث عثر منقبون على بقايا هياكل بشرية تعود إلى العصر الحجري وآثار حضارات العصر الحجري القديم بمراحله الثلاث (نصف مليون سنة إلى 15 ألف سنة قبل الميلاد).

وتتميز المدينة بكونها أحد أهم مركز الإشعاع الفكري في فلسطين التاريخية - خاصة قبل النكبة، كما تتميز اليوم، بالتعاون الثقافي والسياسي بين اليهود والعرب فيها، في "بيت الكرمة" بوادي النسناس يتم في شهر ديسمبر من كل عام المهرجان الثقافي "عيد الأعياد" بمناسبة عيد الميلاد المسيحي وعيد حانوكا اليهودي، وكذلك عيد الفطر أو عيد الأضحى إذا وقع أحد منهما في الشتاء.

ويُشار بالذكر إلى أن المدينة قد احتلتها المنظمات اليهودية في 21 أبريل 1948، بعد عدة معارك ومجازر قامت بها بحق السكان العرب في المدينة وضواحيها، نتج عنها طرد جماعي لمعظم هؤلاء السكان من أحيائهم، واستبدال أسماء الشوارع والمناطق العربية مباشرة بالعبرية.