الفيضانات تغرق إندونيسيا.. هكذا اجتاحت السيول القاتلة بنجكولو

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي كارثة طبيعية جديدة أدخلت البلد الآسيوي إندونيسيا في عداد البلاد التي ضربتها الفيضانات والسيول هذا العام، مخلفة عشرات القتلى ومئات الجرحى، وآلاف النازحين.

وقبل ساعات، قالت وكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا اليوم الاثنين، إن انهيارات أرضية وسيولاً وقعت بسبب هطول أمطار غزيرة ما أسفر عن مقتل 29 شخصاً على الأقل فيما لجأ الآلاف لمراكز الإيواء وسط مخاوف من انتشار الأمراض.

وأضافت الوكالة أن أكثر من عشرة أشخاص في عداد المفقودين بعد أن هطلت أمطار غزيرة على إقليم بنجكولو الذي يقع جنوب غرب جزيرة سومطرة يومي الجمعة والسبت، وفق ما نقلت عنها وكالة "رويترز".

ولحقت أضرار بمئات المباني إضافة إلى الطرق والجسور فيما عزلت الانهيارات الأرضية منطقتين على الرغم من انحسار مياه السيول في بعض الأماكن.

ويحتاج القرويون المشردون بسبب السيول والانهيارات الأرضية إلى خيام وقوارب وغذاء ومياه كما يتطلب بناء جسور مؤقتة الاستعانة بمعدات ثقيلة. وحذرت السلطات من احتمال انتشار الأمراض بسبب نقص المياه النظيفة.

وأوضحت هيئة إدارة الكوارث أن أكثر من 12 ألف شخص نزحوا من منازلهم بعد أن غمرتها مياه الفيضانات في مناطق متفرقة بالبلاد.

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وبينت أن عمليات توصيل المساعدات للمنكوبين أعاقها انقطاع التيار الكهربائي وصعوبة الوصول إلى الطرق بسبب كثافة المياه، فضلاً عن المسافات الشاسعة بين المناطق المنكوبة.

وبدأت الفيضانات إثر هطول أمطار غزيرة، الجمعة، في مناطق متفرقة من البلاد.

يذكر أن فيضانات وانزلاقات للتربة في إندونيسيا وقعت في شهر يناير الماضي، أدت إلى مقتل 70 شخصا على الأقل، على أثر أمطار غزيرة هطلت على جزيرة سولاويسي وأجبرت آلافا على مغادرة بيوتهم.