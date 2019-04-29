مقتل فلسطيني بسجون أردوغان وعائلته تنفي نبأ انتحاره

قتل محتجز فلسطيني في سجون المخابرات التركية في ظروف غامضة، وسط ادعاءات السلطات بانتحاره، بينما اتهمت أسرته نظام رجب طيب أردوغان بتصفيته بعد فشلها في انتزاع اعترافات بجريمة لم يرتكبها.

ووجهت عائلة الفلسطيني زكي مبارك حسن (55 عاما)، المعتقل في تركيا منذ أسابيع، التهمة لسلطات التركية بقتله حتى لا تظهر براءته، نافية في الوقت نفسه أن يكون قد انتحر في السجن وفق الزعم التركي.

وقال شقيق الفلسطيني القتيل، عبر فيديو على صفحته بموقع "فيسبوك"، إنه يمتلك وثائق تثبت براءة شقيقه وامتلاكه مكالمة مسجلة تؤكد أن التهم الموجهة إليه مفبركة، معربا عن تخوفه من ممارسة ضغوطات على شاب يدعى "سامر" المحتجز في المعتقلات التركية لانتزاع اعترافات كاذبة حول شقيقه.

وأضاف أن شقيقه قتل في السجون التركية لإخفاء فشلهم وفبركتهم للقضية، متهما السفارة الفلسطينية في تركيا بالتقصير في حماية شقيقة من الأمن التركي الذي لفق قضية تجسس لشقيقه.

وذكر أن شقيقه كان موجودا في تركيا ويعمل على تأسيس شركة، وأن الاتهامات الموجهة له ملفقة.

ولفت شقيق الشاب الفلسطيني أن المخابرات التركية لفقت تهم لشقيقه وشاب فلسطيني آخر، مؤكدا أن أنقرة تسعى لإحداث بلبلة وشو إعلامي باحتجاز شقيقه وفبركة الجزيرة القطرية لروايات كاذبة حول شقيقه.

وكانت السلطات التركية أعلنت اعتقال الفلسطينيين زكي حسن وسامر سميح شعبان (40 عاما)، في 22 أبريل/نيسان الجاري، في تركيا.

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