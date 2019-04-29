"المفقودان" الكويتيان أمام العدالة الإيرانية

اسماء السيد - "الخليج 365" من نيويورك: كشف نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله عن مصير مواطنين كويتيين، اختفيا منذ يومين اثناء قيامهما برحلة بحرية.

وقال الجارالله، على هامش الاحتفال الذي أقيم بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين للشراكة بين الكويت، ومنظمة الأمم المتحدة للهجرة، "إن الشابين يتواجدان في منطقة بوشهر في إيران"، متحدثا عن اتصالات جرت مع السلطات الإيرانية، فور اختفائهما.

وقال نائب وزير الخارجية "انه ربما تتم محاكمتهما بسبب دخولهما المياه الإقليمية بالخطأ، وأردف "اننا على قناعة بالإفراج عنهما بأسرع وقت"، كما وجه شكره الى السلطات الإيرانية على تجاوبها وإبلاغ الكويت بالمستجدات حولهما أولا بأول".

كما أكدت مصادر أمنية كويتية، العثور على الشابين عدنان الخرافي وفهد العليان في إيران، بعد يوم من اختفائهما خلال قيامهما برحلة بحرية في منطقة "الشاليهات"، وقالت إن "السلطات المختصة في الكويت تنسق مع نظيرتها في إيران لاستعادة المواطنين بعد الانتهاء من الإجراءات".

تضارب المعلومات

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وتضاربت الانباء بداية حول مصير الشابين، إذ ذكرت وسائل إعلامية في وقت سابق أنهما "متواجدان لدى السلطات البحرية السعودية"، ونفذت دوريات خفر السواحل في الكويت عمليات بحث عنهما بعدما تقدم والد أحد الشابين ببلاغ إلى السلطات المختصة حول اختفاء نجله برفقة صديق له، وتمت مخاطبة السلطات البحرية في الدول المجاورة وتزويدها بمواصفاتهما للتعرف عليهما في حال تم العثور عليهما.

مطالبة بالتحرك الفوري

ومع تأكيد وجودهما في إيران، طالب رئيس لجنة الخارجية البرلمانية النائب عبد الكريم الكندري، الحكومة بالتحرك بكل ما تملك من أجل استعادة المواطنين عدنان الخرافي وفهد العليان المحتجزين في إيران.

سفارة الكويت تدخلت

وذكرت وسائل إعلامية كويتية، "ان سفارة الكويت لدى طهران انتدبت أحد الأشخاص للتواجد معهما والاطمئنان عليهما، وقد لمس تجاوباً وتعاوناً من السلطات الإيرانية، وأنه من المقرر أن يتم عرض الشابين على القاضي المختص، لاتخاذ قراره المناسب، سواء بتغريمهما، ومن ثم إخلاء سبيلهما، أو إطلاق سراحهما من دون كفالة، وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات".