دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تطبيق Telegram X يدعم الآن استطلاعات الرأي ونظام إشعارات جديد وأكثر

مرّ تطبيق Telegram X بفترة خالية من التحديثات، ولكنه الآن عاد وبقوة، حيث مع قُرب نهاية شهر أبريل، تلقى التطبيق تحديثًا كبيرًا يدعم حاليًا نظام تشغيل أندرويد، وفيه وفّر مجموعة كبيرة من الإضافات والتحسينات الجديدة، والتي أبرزها نظام إشعارات جديد سمّاه مُطوريه باسم “2.0 Notifications”، وما هو إلّا إعادة صياغة كاملة لنظام الإشعارات مع تحسين الموثوقية والسرعة والسلوك العام لهذه الإشعارات.

والأهم من ذلك، وحسب ما أشار إليه مطوري التطبيق، أن هذه الإشعارات ستعمل حتى لو لم تكن متصلًا بخوادم تيليجرام، على سبيل المثال إذا كنت في بلد محظور فيه الخدمة، شيء آخر في هذه الإشعارات وهو عدم ظهور أي إشعار مهمل مرة أخرى، فضلًا عن المدّ بضوابط متقدمة للمستخدمين النشطين.

علاوةً على ذلك، يسمج تطبيق Telegram X الآن للمستخدمين بإنشاء استطلاعات رأي، وتم إعادة صياغة الحسابات المتعددة وذلك من خلال استخدام عدد لا حصر له من الحسابات دون زيادة في استخدام موارد التطبيق، كما وهناك ميزة تصفية الدردشة حسب النوع، وحذف سجل الدردشة على كلا الطرفين في المحادثات الخاصة وغيره الكثير.

أخيرًا، تُعرف بأن تحديثات Telegram X طويلة جدًا، وفيما سبق ذكرنا أهم ما وفّره التحديث من إضافات جديدة، فإن كنت مهتمًا بالقراءة حول الجديد، فتأكد من مراجعة رابط المصدر بالأسفل، أما الآن للاستفادة من التحديث ومميزاته انتقل الى صفحة التطبيق من هنا، أو حمّله بملفه الـ APK من هنا.

التدوينة تطبيق Telegram X يدعم الآن استطلاعات الرأي ونظام إشعارات جديد وأكثر ظهرت أولاً على عالم التقنية.