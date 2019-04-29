دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة عودة تطبيق QuickPic لمتجر قوقل بلاي ولكنّه محمّل بالإعلانات العدوانية

هناك نوع من القلق عند بيع تطبيق شائع ومفيد لمالك جديد، طبعًا في بعض الأحيان تسير الأمور على ما يُرام، ولكن ليس من غير المألوف أن تؤدي الملكية الجديدة إلى المزيد من الإعلانات العدوانية أو غيرها من المشكلات، على سبيل المثال تطبيق QuickPic، والذي كان يُعدّ أحد أفضل تطبيقات معارض الصور، لتقوم بعد ذلك شركة Cheetah Mobile بشرائه وتحديدًا عام 2015، وقد كان الأمر مجرد مسألة وقت حتى تم تحميل التطبيق مع برامج تجسس وإعلانات خبيثة.

وإن كنتم تتذكرون، حيث في العام الماضي تم سحب تطبيق QuickPic من متجر قوقل بلاي وغيره من التطبيقات التابعة لشركة Cheetah Mobile، بسبب احتواء هذه التطبيقات على خطة للنقر الاحتيالي، والآن عاد QuickPic إلى متجر بلاي وفي وضع يمكننا أن نقول عنه “أسوأ من أي وقتٍ مضى”.

ومع هذه العودة، كان لكل تقييم جديد سلبيًا، على سبيل المثال، هناك مشكلة في عدم قدرة التطبيق على تشغيل الفيديو، مع مشاكل التعطّل الفجائية، ناهيك عن الإعلانات والاستخدام المفرط للذاكرة، والأمر الأسوء من ذلك لا يمكن للبعض الوصول إلى الصور الاحتياطية الخاصة بهم.

أخيرًا ما زال يحتوي التطبيق على تصنيف 4.5 نجوم في المتجر، ولكن من المتوقع جدًا إلّا يظل هذا المعدّل لفترة أطوّل، ونحن بدورنا ننصح بعدم تحميل التطبيق، حيث هناك العديد من البدائل الرائعة أمثال Memoria و Piktures و Camera Roll.

التدوينة عودة تطبيق QuickPic لمتجر قوقل بلاي ولكنّه محمّل بالإعلانات العدوانية ظهرت أولاً على عالم التقنية.