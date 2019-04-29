دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تقدم هاتف Galaxy Note10 Pro ببطارية 4500 mAh لاحقاً هذا العام ظهر على التقنية بلا حدود.

هاتف Galaxy Note10 Pro هو أحد الإصدارات المرتقبة من سامسونج هذا العام من سلسلة Note، والذي يأتي وفقاً لأحدث التسريبات ببطارية بقدرة 4500 mAh.

أكدت الكثير من التسريبات حتى الآن على خطط العملاق الكوري سامسونج لإطلاق هاتف Galaxy Note10 Pro إلى جانب الإصدار الرئيسي من الهاتف Galaxy Note10.

واليوم تسلط التسريبات الجديدة الضوء على قدرة البطارية في هاتف Galaxy Note10 Pro القادم، حيث يضم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh وهي قدرة أعلى للبطارية من الإصدار السابق Note9 الذي جاء ببطارية 4000 mAh، وتظهر البطارية الخاصة بالهاتف برمز EB-BN975ABU والتي تقترن بنموذج SM-N975 من سلسلة Note أو هاتف Galaxy Note10 Pro.

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يذكر أن هاتف Galaxy S10 5G أنطلق بقدرة بطارية 4500 mAh أيضاً، حيث من المقرر أن تدعم قدرة البطارية هذا الإصدار بشكل جيد مع تقنية 5G لذا من المتوقع أن تمثل نفس القدرة في البطارية دعم جيد Galaxy Note10 Pro الذي ينطلق لاحقاً هذا العام.

المصدر

هذا الموضوع سامسونج تقدم هاتف Galaxy Note10 Pro ببطارية 4500 mAh لاحقاً هذا العام ظهر على التقنية بلا حدود.