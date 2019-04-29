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قبل أسابيع من الآن، عنونّا مقالة لنا وبالخط العريض “نهاية عصر فايرفوكس وبداية عصر فينيكس من موزيلا على أندرويد“، ومع مرور الأيام تزداد وتؤكد التقارير صحة هذا الخبر، حيث في الآونة الأخيرة لم يتلق متصفّح فايرفوكس لنظام أندرويد الكثير من الاهتمام، ولكن لسبب وجيه، تعمل الشركة حاليًا على متصفح “Fenix” ليحل محل متصفّح فايرفوكس الحالي، ويأتي ذلك كجزء من محاولة تحويل جميع الموارد والأعمال القادمة لموزيلا إلى متصفحها الجديد هذا.
من ناحيته، تم رصد “مستند” يتضمن خطة الشركة لاستبدال متصفّحها فايرفوكس بـ Fenix والمُشار إليه بـ Fennec في هذا المستند، بحيث سيتم إطلاق إصداري فايرفوكس 67 و 68 لنظام أندرويد كما هو مخطط له مسبقًا، وذلك يومي 14 مايو و 9 يوليو من هذا العام، ولكن بعد ذلك سيتلقى المتصفح إصلاحات الأخطاء وتصحيحات الأمان فقط، بحيث سيتم إصدار فايرفوكس 68.1 في الثالث من سبتمبر، وستصدر نسخة v68.2 في 22 أكتوبر.
وتقول موزيلا في هذا المستند “إنه يجب عليها باستمرار تحويل الموارد من تطوير Fenix لإصلاح الأخطاء وتنفيذ الميزات في الإصدار الحالي من فايرفوكس”، وهذا سيسمح بالاحتفاظ بالمتصفّح على نسخة v68، فضلًا عن التطور السريع لـ Fenix، لكن هذا يعني أيضًا أنه لن يتم الوصول إلى ميزات ويب جديدة على أندرويد حتى يتم الانتهاء من Fenix.
أخيرًا لم يوضّح المستند متى تخطط موزيلا لإطلاق Fenix، لكن متصفح فايرفوكس الحالي سيصل إلى النهاية في وقت ما من العام المقبل، وذلك إذا أخذنا بعين الاعتبار أن Fenix سيستخدم محرك GeckoView بدلاً من Gecko، لذلك فقد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يكون المتصفّح الجديد جاهز للمستخدمين.
التدوينة موزيلا تخطط لاستبدال متصفّحها فايرفوكس بمتصفّحها القادم Fenix في أندرويد ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.