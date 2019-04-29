دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

© Tech World قدمت بواسطة موزيلا تخطط لاستبدال متصفّحها فايرفوكس بمتصفّحها القادم Fenix في أندرويد

قبل أسابيع من الآن، عنونّا مقالة لنا وبالخط العريض “نهاية عصر فايرفوكس وبداية عصر فينيكس من موزيلا على أندرويد“، ومع مرور الأيام تزداد وتؤكد التقارير صحة هذا الخبر، حيث في الآونة الأخيرة لم يتلق متصفّح فايرفوكس لنظام أندرويد الكثير من الاهتمام، ولكن لسبب وجيه، تعمل الشركة حاليًا على متصفح “Fenix” ليحل محل متصفّح فايرفوكس الحالي، ويأتي ذلك كجزء من محاولة تحويل جميع الموارد والأعمال القادمة لموزيلا إلى متصفحها الجديد هذا.

من ناحيته، تم رصد “مستند” يتضمن خطة الشركة لاستبدال متصفّحها فايرفوكس بـ Fenix والمُشار إليه بـ Fennec في هذا المستند، بحيث سيتم إطلاق إصداري فايرفوكس 67 و 68 لنظام أندرويد كما هو مخطط له مسبقًا، وذلك يومي 14 مايو و 9 يوليو من هذا العام، ولكن بعد ذلك سيتلقى المتصفح إصلاحات الأخطاء وتصحيحات الأمان فقط، بحيث سيتم إصدار فايرفوكس 68.1 في الثالث من سبتمبر، وستصدر نسخة v68.2 في 22 أكتوبر.

وتقول موزيلا في هذا المستند “إنه يجب عليها باستمرار تحويل الموارد من تطوير Fenix ​​لإصلاح الأخطاء وتنفيذ الميزات في الإصدار الحالي من فايرفوكس”، وهذا سيسمح بالاحتفاظ بالمتصفّح على نسخة v68، فضلًا عن التطور السريع لـ Fenix​​، لكن هذا يعني أيضًا أنه لن يتم الوصول إلى ميزات ويب جديدة على أندرويد حتى يتم الانتهاء من Fenix.

أخيرًا لم يوضّح المستند متى تخطط موزيلا لإطلاق Fenix، لكن متصفح فايرفوكس الحالي سيصل إلى النهاية في وقت ما من العام المقبل، وذلك إذا أخذنا بعين الاعتبار أن Fenix ​​سيستخدم محرك GeckoView بدلاً من Gecko، لذلك فقد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يكون المتصفّح الجديد جاهز للمستخدمين.

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