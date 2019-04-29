دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع الإعلان الرسمي عن هاتف Red Magic 3 الذي يتوفر في مايو بسعر يبدأ من 430 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت Nubia رسمياً اليوم في فعاليات أقيمت في الصين عن هاتفها المخصص للألعاب Red Magic 3، الذي يضم نظام تبريد سائل متطور لدعم تبريد سريع وتحسين آداء الهاتف، مع شاشة AMOLED تدعم معدل 90hz في تحديث الإطارات.

يضم هاتف Red Magic 3 شاشة HDR AMOLED بحجم 6.65 إنش ومميزة بجودة عرض FHD بلس، كما يدعم هذا الإصدار معدل تحديث للإطارات 90hz، ويدعم محتوى HDR أيضاً.

ويأتي الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 855 مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 12 جيجا بايت رام، كما أكدت Nubia على كفاءة نظام التبريد السائل في الهاتف الذي يدعم تبريد سريع للهاتف مع تحسين الآداء الحراري من خلال مروحة turbo داخلية تعمل على نقل الحرارة بكفاءة بنسبة 500%، مما يدعم تجربة ألعاب سلسلة وبأعلى آداء.

أيضاً إلى جانب التكوينات الداخلية المميزة في هاتف Red Magic 3 يأتي هذا الإصدار ايضاً بتصميم يدعم تجربة ألعاب مميزة مع لوحة Red Magic Game Space 2.0 التي ترتكز على عرض معلومات سريعة للألعاب، والتي يمكن تنسيقها بالشكل المفضل للمستخدم لدعم إطلاق سريع للألعاب على سبيل المثال.

كما يمكن ضبط الإعدادات من خلال لوحة Red Magic Game Space 2.0 وأيضاً ضبط سرعة مروحة التبريد، أيضاً تعمل اللوحة على عرض معلومات عن الشاشة والهاتف في الوقت الفعلي للإستخدام، هذا إلى جانب إمكانية حظر الإشعارات عند إطلاق الألعاب، كما يعطي الهاتف ميزة تسجيل فيديو داخل الألعاب أيضاً.

الهاتف يضم أيضاً أزرار بخاصية اللمس تدعم الضبط وفقاً للتجربة المفضلة للمستخدم، كما يدعم الهاتف ضبط ألوان إضاءة RGB من خلال الإختيار بين 16.8 مليون لون وأيضاً مؤثرات إضاءة Red Magic القابلة للتعديل.

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هاتف Red Magic 3 يضم أيضاً كاميرة خلفية مميزة بمستشعر رئيسي IMX586 من سوني بدقة 48 ميجا بيكسل، لإنتاج صور بدقة 12 ميجا بيكسل، كما تأتي الكاميرة الأمامية بمستشعر 16 ميجا بيكسل.

وفي الصوتيات تقدم Nubia هاتف Red Magic 3 مع اثنان من المكبرات الصوتية ستريو في الجهة الأمامية، كما يدعم الهاتف تقنية DTS:X، وينتج صوتيات ثلاثية الأبعاد التي تقدم تجربة صوتيات سينمائية مع السماعات أو بدون السماعات أيضاً.

هاتف Red Magic 3 يضم بطارية بقدرة 5000 mAh تدعمها تقنية الشحن السريع من شاحن بقدرة 27W يوفر للمستخدم ساعة من تشغيل الألعاب بعد شحن لمدة 10 دقائق فقط.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف Nubia Red Magic 3 باللون الأسود، الأحمر، أو ألوان متدرجة بين الأحمر والأزرق، على أن يبدأ سعر الهاتف من 430 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت، كما يصل الهاتف إلى سعر 638 دولار في أعلى نموذج للهاتف بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة 256 جيجا بايت، على أن يبدأ بيع الهاتف في شهر مايو.

المصدر

هذا الموضوع الإعلان الرسمي عن هاتف Red Magic 3 الذي يتوفر في مايو بسعر يبدأ من 430 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.