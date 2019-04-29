شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 4 جنود إثر انفجار لغم أرضى بالصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب أربعة جنود على الأقل إثر انفجار لغم أرضى بحافلة تابعة للجيش فى العاصمة الصومالية مقديشيو.

وذكر راديو (شابيلى) الصومالى اليوم الاثنين، أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، فيما لن تعلن بعد أى جهة مسئوليتها عن الهجوم.

يشار إلى أن جماعة الشباب، المرتبطة بتنظيم القاعدة، صعدت من هجماتها على نقاط عسكرية تابعة للحكومة الصومالية وبعثة الاتحاد الإفريقى فى منطقة شابيلى السفلى فى الأشهر القليلة الماضية.