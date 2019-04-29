ليبيا... أردوغان يعد حكومة السراج: سنسخر كل إمكانياتنا

جاءت تصريحات أردوغان، خلال اتصال هاتفي مع رئيس حكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، مساء أمس الأحد، بحسب ما نقله الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، السراج، عبر "فيسبوك".

DINUKA LIYANAWATTE

وقال أردوغان في تصريحاته: "تركيا ستسخر كل إمكانياتها لمنع هذه المؤامرة على الشعب الليبي، ونقدر دور حكومة الوفاق في مواجهة هذا العدوان".

وأردف "تركيا تندد وتستنكر الاعتداء الذي يشن على العاصمة طرابلس، وتستنكر المؤامرة التي تحاك على ليبيا واستقرارها".

وأوضح الرئيس التركي، أن بلاده "ستقف بكل حزم إلى جانب الليبيين وستدعم الحكومة الشرعية المتمثلة في حكومة الوفاق الوطني".

وشدد أردوغان أنه "لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية، وأن المسار السياسي هو المسار الوحيد لبناء الدولة المدنية التي يتطلع إليها كل الليبيين".

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أما السراج، فقال لأردوغان: "قوات الجيش الليبي تدافع بكل قوة عن العاصمة وعن خيار الشعب الليبي في الدولة المدنية، وستواصل القتال وإلى أن تنسحب القوات المعتدية وتعود من حيث أتت".

وأثنى السراج على دور تركيا الداعم للحكومة الشرعية، مؤكدا "توثيق العلاقات الثنائية وتطوير التعاون وتفعيل الاتفاقيات المشتركة بين البلدين".

وتشهد العاصمة الليبية اشتباكات متواصلة منذ إعلان القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بالإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد بها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، ودعا الأخير قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، متهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.