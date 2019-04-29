شكرا لقرائتكم مقتل 7 حوثيين بينهم قيادي في تعز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - عدن - "الحياة" | منذ 11 ساعة في 29 أبريل 2019 - اخر تحديث في 29 أبريل 2019 / 01:26

قُتل سبعة من مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في معارك مع الجيش اليمني، غرب وشرق محافظة تعز.



وقال مصدر عسكري يمني - بحسب موقع "سبتمبر نت" التابع للقوات المسلحة اليمنية - "إن من بين القتلى الحوثيين قياديًا ميدانيًا يدعى سمح محمد عبد الرحمن الصوفي".

وأشار إلى أن المواجهات اندلَعت بين الجانبين في مواقع ضَاحة حَسناء شمال جبل العُويد بجبهةِ مقبنة غرب المحافظة، لافتا إلى مصرع اثنين من المليشيا في محيط القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات شرق المدينة بنيران قوات تابعة" للواء 22 ميكا".