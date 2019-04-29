شكرا لقرائتكم الاتحاد العربي لحقوق الإنسان يرفض تدخل الصدر في الشأن البحريني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - جنيف - "الحياة" | منذ 12 ساعة في 29 أبريل 2019 - اخر تحديث في 29 أبريل 2019 / 01:46

أعرب الاتحاد العربي لحقوق الإنسان عن رفضه القاطع للبيان الصادر عن مقتدى الصدر، مبديا قلقه الكبير من البيان غير المسؤول وما يمثله من انتهاك للسيادة الوطنية للدول العربية وتدخلا مرفوضاً في الشؤون الداخلية للدول، إضافة إلى اعتباره عملاً غير مشروع وتهديداً للأمن والسلم الاهلي في العديد من الدول.



واعتبر الاتحاد العربي في بيان صحافي اليوم(الأحد)،

تدخل الصدر في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، تعديا سافرا على السيادة والشرعية بالبحرين، معلنا بشدة تبني مواقف اعضاءه من المنظمات الحقوقية في البحرين٠

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وأكد البيان وقوفه ضد جميع الدعوات والتصريحات والبيانات التي تهدد الامن والسلم المجتمعي في البحرين، وتحمل دعوات لنشر الفوضى والتحريض على العف والارهاب، إضافة إلى رفض آي تعدي على السلطة الشرعية في البحرين ممثلة في العائلة المالكة التي توافقت عليها جميع فئات واطياف الشعب البحريني، "وما استقرت عليه الشرعية في البحرين من سيادة وشرعية تنطلق من ميثاق العمل الوطني الذي اسس ورسح دولة المؤسسات والقانون في البحرين، وحقق المشاركة الشعبية عبر المؤسسات التشريعية والبرلمانية".

ودعا رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان عيسى راشد العربي، الحكومة العراقية إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة بشان البيان الصادر عن مواطنها مقتدى الصدر، كما دعا الامانة العامة لمجلس التعاون والجامعة العربية لتعزيز مواقفها الداعمة للشرعية والسيادة بالبحرين، ونبذ جميع الدعوات التي تمثل خروجاً على التشريعات الدولية التي ترفض التدخل في شئون الدول وتجرم الدعوات التي تنطوي على اي شكل من اشكال العنف والارهاب والتطرف، "والتي لا يمكن الا اعتبار تصريحات وبيان الصدر احدى ابرز أشكالها" .

وطالب العربي جميع اطياف الشعب البحرين للوقوف خلفه قيادتهم الشرعية ودستورهم، وإلى التعبير عن رفضهم القاطع للبيان الصادر عن مقتدى الصدر، والتأكيد على وقوفهم خلف قيادتهم الشرعية ممثلة في جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتمسكهم بالقيم والمبادئ التي توافقوا عليها بميثاق العمل الوطني، وما يمثله من قاعدة شرعية ودستورية لبناء دولة المؤسسات والقانون، وذلك انطلاقاً من القيم والمبادئ الساميةيؤمن بها الاتحاد العربي والتي تكرست في الميثاق العالمي لحقوق الانسان وجملة التشريعات الدولية.