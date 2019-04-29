دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

عدّلت أوبر شروط الاكتتاب العام في أسهمها والتي جعلت قيمتها السوقية أقل بفرق واضح عن التوقعات السابقة، حيث تستهدف الشركة قيمة سوقية تتراوح ما بين 80.5 – 91.5 مليار دولار.

وحددت أوبر المدى السعري لسهمها بقيمة تتراوح ما بين 44-50 دولار ما يجعل قيمتها وسطياً عند 83 مليار دولار، وهو تقييم أقرب لتقييم العام الماضي بعد آخر جولة تمويل عند 76 مليار دولار، مقارنة بالتقييم الأكثر تفاؤلاً وحداثة عند 120 مليار دولار.

ويأتي هذا التراجع في التقييم السوقي المتوقع إثر الأداء المخيب للآمال لسهم شركة Lyft حيث تراجع سهمها بنحو 20% عن سعر التداول في اليوم الأول وذلك نتيجة انتقادات وتشاؤم المستثمرين حول توجه الشركة إلى الربحية.

وكانت Lyft قد حصلت على قيمة سوقية تفوق 24 مليار دولار وهو 11 مرة ضعف عائداتها في عام 2018، وبالمقارنة فإن أوبر تستهدف قيمة سوقية تصل بحدها الأعظمي 8 مرات ضعف عائداتها في 2018.

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وتستهدف أوبر بيع 180 مليون سهم لجمع مبلغ 9 مليار دولار تضاف إلى 77 مليون سهم مباعة حالياً للمستثمرين عبر جولات التمويل الخاص بقيمة 1.35 مليار دولار.

ويعتبر طرح أسهم أوبر للإكتتاب العام أكبر اكتتاب لشركة تقنية في الولايات المتحدة من بعد اكتتاب علي بابا قبل خمسة أعوام.

من المتوقع أن يبدأ التداول رسمياً على سهم أوبر يوم 10 مايو المقبل.

التدوينة أوبر تخفض توقعاتها لقيمتها السوقية إلى 80-90 مليار دولار ظهرت أولاً على عالم التقنية.