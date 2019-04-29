شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول فلسطينى: السلطة لن تتسلم أموال المقاصة منقوصة والاحتلال يتحمل التداعيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الهيئة العامة للشئون المدنية الفلسطينية، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، الوزير حسين الشيخ إن السلطة الوطنية الفلسطينية لن تتسلم أموال المقاصة ( أموال الضرائب الفلسطينية) من سلطات الاحتلال الإسرائيلى فى ظل سياسة الخصومات التى تتجاوز كل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

جاء ذلك خلال لقاء الشيخ وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون أول أمس، للتباحث فى تطورات الأزمة المالية جراء الخصومات التي قامت بها حكومة الاحتلال من أموال المقاصة ، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/.

وأكد رئيس الهيئة العامة للشئون المدنية الفلسطينية، للوزير الإسرائيلي أن حكومته تتحمل تداعيات هذه الأزمة.

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يشار الى ان السلطة الفلسطينية أعادت أمس ملايين الشواقل (الدولار يعادل 3.62 شيكل) إلى إسرائيل كانت قد حولتها سرا، مؤكدة انها لن تستلم أموال المقاصة منقوصة.

وأموال المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع دولة الاحتلال منها 3 بالمائة بدل جباية.