شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تؤكد رفضها التدخل فى الشئون الداخلية لمملكة البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المملكة العربية السعودية رفضها التدخل فى الشئون الداخلية لمملكة البحرين وكل ما من شأنه المساس بسيادتها وأمنها واستقرارها. وأكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية فى تصريح بثته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم رفض المملكة التدخل فى الشئون الداخلية لمملكة البحرين الشقيقة، وكل ما من شأنه المساس بسيادتها وأمنها واستقرارها. كما عبر المصدر عن تطلع المملكة العربية السعودية إلى علاقة متينة بين مملكة البحرين وجمهورية العراق الشقيقتين، يسودها الاحترام المتبادل، وبما يسهم فى تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمى.

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