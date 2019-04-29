شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى يعتقل 20 فلسطينيا فى الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر فلسطينية والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلى اليوم الاثنين، أنه تم خلال الليلة الماضية اعتقال 20 فلسطينيا من مناطق مختلفة من الضفة الغربية.
وأوضحت المصادر الفلسطينية أن الاعتقالات جرت فى عدد من القرى والمخيمات والمدن فى الضفة الغربية بما فيها القدس.
وقال أفيخاى أدرعى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى فى تغريدة على توتير "خلال ساعات الليلة الماضية اعتقلت قوات الأمن فى يهودا والسامرة (الضفة الغربية) 20 مطلوبا فلسطينيا يشتبه فى ضلوعهم بنشاطات إرهابية وأعمال شغب عنيفة ضد المدنيين وقوات الأمن".
وتعتقل إسرائيل فى سجونها ما يقارب من 6000 فلسطينى بينهم أطفال ونساء.
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