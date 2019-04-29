تركيا... معلومات وتفاصيل خطيرة حول انتحار الجاسوس الإماراتي المشتبه به

نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن النيابة العامة التركية، تأكيدها انتحار الجاسوس الإماراتي المتشبه به.

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وقالت النيابة العامة التركية: "الموقوف زكي ي. م. حسن بتهمة التجسس لصالح الإمارات، وُجدَ مشنوقا بباب الحمام في زنزانته الانفرادية".

وأشارت النيابة العامة التركية إلى أن الجاسوس التركي المشتبه به وجد مشنوقا، في تماما الساعة 10:22 بالتوقيت المحلي التركي من مساء أمس الأحد.

وكانت "الأناضول" قد أعلنت أن شخصا كان محتجزا بسجن "سيليفري" في إسطنبول، اعتقلته السلطات التركية، قبل 10 أيام بتهمة التجسس لصالح الإمارات انتحر.

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وكان مسؤول تركي رفيع المستوى، لم يكشف عن هويته، ذكر لوكالة "رويترز" أن الأمن التركي أوقف شخصين يشتبه بقيامهما بالتجسس على مواطنين عرب، بمن فيهم معارضون سياسيون مقيمون في الأراضي التركية، بتكليف من دولة الإمارات.

من جهتها، ذكرت وكالة "الأناضول" التركية، نقلا عن مصادر قضائية، أن السلطات المعنية تحقق فيما إذا كانت للموقوفين علاقة بمقتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، فيما أمرت محكمة الصلح الجزائية المناوبة في إسطنبول، بحبس الموقوفين الاثنين على ذمة التحقيق، بتهمتي "التجسس السياسي والعسكري" و"التجسس الدولي"، بحسب وكالة "الأناضول" التركية.

علق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، عقب مزاعم تركيا اعتقال متهمين بالتجسس لصالح الإمارات، منتقدا ومشككا بمصداقية البعض، دون أن يتضمن التعليق إشارة لجهة محددة.

وكتب قرقاش في تغريدة على حسابه الرسمي "تويتر"، "حين تفقد مصداقيتك لا يصدقك أحد، تتهم وتدعي وتتغير الرواية وتتبدل، ولأنك غير صادق لا يصدقك أحد. في المحصلة من الواضح أن هروبك إلى الأمام من تراجعاتك الداخلية والخارجية يزعزع موقعك ويستفذ رصيدك وأما كلمتك فلا تؤخذ محمل الجد".